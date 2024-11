Különös tengeralattjárókra csapott le egy nemzetközi akció, hatalmas fogás lett a vége

A kolumbiai hatóságok rekordmennyiségű, 225 tonna kokaint foglaltak le egy nemzetközi akció keretében. A hat hétig tartó művelet során a nyomozóknak új kábítószer-kereskedelmi útvonalakat és módszereket is sikerült felderíteniük. Többek között, általánosan "kábítószer-tengeralattjárókat" is nevezett mély merülésű hajókat is sikerült lekövetniük, amelyek képesek észrevétlenül akár egyenként 10 tonna kábítószert is célba juttatni - közölte a The Guardian