Máris nekiláttak az orosz nukleáris doktrína megvalósításának: Putyin atombombákkal védhet egy sor országot

Szergej Sojgu, a korábbi orosz védelmi miniszter jelentette be, hogy a nemrégiben megváltoztatott orosz nukleáris doktrína értelmében Oroszország nukleáris ernyője kiterjed majd a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (CSTO) országaira is – közölte a TASZSZ.

Az orosz Biztonsági Tanács titkáraként dolgozó Sojgu a Külügyminiszterek Tanácsa (CMID), a Védelmi Miniszterek Tanácsa (CMO) és a CSTO Biztonsági Tanácsok Titkárainak Bizottsága (CSSC) közös ülése után nyilatkozott a kiterjesztett nukleáris védőhálóról.

Először is azt akarom mondani, hogy a régi doktrína ezt az esernyőt is előírta, így a szövetségeseink számára is A CSTO-országok külön kiegészítése, véleményem szerint ez Fehéroroszországot érinti

– mondta a korábbi orosz védelmi tárcavezető a kazahsztáni Asztanában. Az elmondottak értelmében az említett Fehéroroszországon kívül

számíthat az orosz nukleáris háló védelmére Kazahsztán, Kirgizisztán, Örményország és Tádzsikisztán is.

Sojgu a nemrégiben elfogadott új nukleáris doktrínáról is ejtett néhány szót. Elmondta, hogy szerinte a Nyugat hajlamos félreértelmezni néhány dolgot, vagy a kontextusából kiragadni mondatrészeket. Szerinte a leírtak dolgok világosak és átláthatóak és ezeket ismertették is nagyközönséggel. A változtatásokat még november 19-én írta alá Vlagyimir Putyin orosz elnök, két nappal azt követően, hogy Joe Biden amerikai elnök engedélyt adott Ukrajnának arra, hogy oroszországi területek ellen használják az ATACMS-rakétákat.

