Fenyegető térkép jelent meg: így nézne ki, ha Oroszország Sátán atomrakétákat indítana Európa fővárosai ellen

Az orosz-ukrán háború kiéleződése miatt ismét napirendre kerültek a nukleáris fegyverek bevetésével kapcsolatos félelmek, különösen Vlagyimir Putyin orosz elnök fenyegetőzései nyomán. A Newsweek most azt elemezte, milyen hatása lenne egy orosz atomcsapásnak az Egyesült Államok európai NATO-szövetségeseinek fővárosaira.

November közepén, válaszul Oroszország nemzetközi területét érintő ukrán rakétacsapásokra, Vlagyimir Putyin orosz elnök átírta országa nukleáris doktrináját, amely értelmében módosították azoknak a fenyegetéseknek a listáját, amelyekre Moszkva akár nukleáris csapással is válaszolhat.

A Newsweek szimulációk segítségével felmérte egy esetleges atomtámadás következményeit. A modellezés az R-36M2 (NATO-kódnevén SS-18 Satan) interkontinentális ballisztikus rakéta bevetésével,

Oroszország valaha épített legnagyobb erejű atomrakétájával számolt, amely robbanófeje 20 megatonna TNT-vel egyenértékű.

A szimuláció szerint egy ilyen támadás epicentrumában, mintegy 40 négyzetkilométeres körzetben minden elpárologna a több millió fokos hőmérséklet miatt (belső kör). A robbanás okozta közvetlen károk több, mint 1100 négyzetkilométernyi területet érintenének (narancssárga kör), míg a hősugárzás (szürke kör) hatása 6100 négyzetkilométerre terjedne ki. Utóbbi hatósugár területén belül még magas a harmadfokú égési sérülés veszélye is.

A modellezés alapján egy londoni atomcsapás 3,9 millió halálos áldozattal és 4,6 millió sérülttel járna. Párizsban közel 5 millió ember vesztené életét és 4,6 millió sérülne meg. Berlinben 2 millió halottal és 1,6 millió sérülttel számolnak.

A déli NATO-tagállamok fővárosai közül Madridban 2,7 millió halálos áldozatot és 2,1 millió sérültet, Rómában pedig 1,9 millió halottat és 1,4 millió sérültet eredményezne egy ilyen támadás a szimuláció szerint.

