Ilyen még nem volt: lelőttek az oroszok egy szupermodern Grey Widowt

Az eseményről videós bizonyítékot is közölt az orosz TASZSZ hírügynökség, nagyon úgy néz ki, hogy az eszköz tényleg megsemmisült; az oroszok egy drónvadász UAV-t használtak. Ez az első dokumentált veszteség a dróntípusból.

Footage shows an FPV drone targeting a Grey Widow strike UAV of the Kiev forces near the settlement of Vasilyevka. pic.twitter.com/Gqor6ePpvV