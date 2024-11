Repedezik a kínai rendszer: ismétli magát a történelem, és emiatt aggódhat Hszi Csin-ping

Némileg váratlanul arról számolt be a héten a Financial Times, hogy a kínai védelmi miniszter ellen korrupció vádja miatt vizsgálódnak a hatóságok. Az eset nem egyedi, de a dolgok hátterében ennél sokkal súlyosabb törésvonalak állhatnak – közölte az EurasianTimes.

Tung Csün admirális alig egy éve lett Kína védelmi minisztere, máris arról szólnak a hírek, hogy a keleti nagyhatalomban gyakran visszatérő problémaként emlegetett korrupció gyanúja merül fel esetében. A vizsgálatok még folynak, egyelőre semmilyen hivatalos információ nincs, sőt, Peking egyenesen elutasítja ezeket a híreket. Ez viszont ismerős lehet már a múltból, ugyanis korábban már több kínai védelmi miniszter ellen is felmerült a korrupció vádja, majd a politikusok végül csendben távoztak a hátsó ajtón. Úgy tűnik, ebben nem lesz kivétel Tung Csün sem, ő is áldozatául esik a Kínában a hadsereg körül folyó korrupcióellenes vizsgálatoknak.

Túl sok konkrétumot egyelőre nem tudni, ez viszont sokkal inkább a kínai belpolitika sajátja:

egyszerűen nem kötik a közvélemény orrára a belső politikai dinamikákat, ennélfogva a hibákat sem.

Az eltávolított elődök esetében annyit lehetett tudni, hogy kenőpénzt fogadtak el, ezért kezdtek el a hatóságok kutakodni a témában, ezeknek máig nem ismerni a végeredményét, hivatalos ítélet egyelőre nem született, de annyit lehet tudni, hogy a pártból is távozniuk kellett a vezetőknek. A két előd után a harmadik védelmi miniszter távozása viszont újfent arra világít rá, hogy Hszi Csin-ping belpolitikai stabilitása némileg kibillent. A kínai elnök kivételes, harmadik ciklusában ugyanis rövid életű hivatásnak bizonyul a védelmi miniszteri pozíció. Az előző tárcavezető, Li Csangfu és elődje, Vej Fengho is korrupciós vádak miatt kényszerült idő előtt távozni, ráadásul mindez alig másfél év alatt történt. 2023-ban ráadásul ennél kiterjedtebb ügy is kipattant, egy sor katonai vezetőnek kellett távoznia pozíciójából.

Grant Newsham volt amerikai diplomata szerint Kínában a korrupciós vádakat a politikai elit gyakran veti be a saját céljai elérése érdekében, nagyjából ez megegyezik a korábban „ellenforradalmi tevékenység” néven hívott hatósági eljárással, akkor ez többségében a politikai ellenlábas leszámolását jelentette. A cél most is hasonló, besározni a kellemetlen figurát a közvélemény előtt, ezzel megindokolni a távozását, majd csendben egy új embert kinevezni a helyére. Visszatérő elem, hogy a hadsereg körül zajlanak többségében az ilyen vizsgálatok, ennek mélyen gyökeredző, történelmi okai vannak, erről itt írtunk bővebben:

A mostani eset arra erősít rá, hogy

a kínai belpolitika színterén komoly problémák vannak, ezek pedig személyesen az elnököt, Hszi Csin-pinget is érintik.

Az, hogy ilyen gyorsan változik az egyik kulcspozícióban lévő miniszter személye, az a legfelsőbb vezetésre is rossz fényt vet, ugyanis felmerül a gyanúja, hogy nem tudják megfelelően kijelölni a megfelelő személyt, ezért kell ilyen gyakran cserélgetni őket. A híresen titkos kínai belpolitikai események kitudódása viszont már így is éppen elég nagy blama, hiszen azt jelzi, hogy nem stabil a helyzet az országban.

