Forradalmi robbanás előtt az EU-tagjelölt ország? – Erőszakba torkolltak az összecsapások

Csütörtök után péntek este is több ezren mentek ki a grúz főváros, Tbiliszi utcáira, hogy a kormány döntése ellen tiltakozzanak, a tüntetők barikádokat is emeltek. A rendőrség vízágyúval, könnygázzal és paprikaspray-vel válaszolt. A közösségi médiában terjedő felvételek szerint rendőri brutalitásra is volt példa: ütlegelték a tüntetőket és földön fekvő embereket is megrugdostak. (Erős idegzetű olvasóink például itt is itt láthatnak ezekről felvételeket.)

A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a tüntetések résztvevői közül 107 embert tartóztattak le.

Grúziában október 26-án tartottak parlamenti választásokat, amelyen az eddigi kormánypárt, a Grúz Álom győzött, amelyet kritikusai autoriter hatalomgyakorlással és rejtett oroszpártisággal vádolnak. A választások tisztaságát sokan megkérdőjelezték, köztük nemzetközi megfigyelők is.

Grúzia régóta törekszik EU-tagságra, és a kormány eddig névleg támogatta is ezt, habár a lépéseivel szembement az uniós értékekkel. Csütörtökön viszont

a csatlakozási tárgyalások felfüggesztéséről döntött, azzal érvelve, hogy Brüsszel zsarolja a grúz vezetést.

Az ország külügyi, védelmi, oktatási és igazságügyi minisztériumának több száz alkalmazottja pénteken nyílt levelet írt alá, amelyben alkotmányellenesnek ítélték a tárgyalások befagyasztását.

A kaukázusi országban népszerű az EU, a lakosság nagy része csatlakozáspárti.

Szombaton Irakli Kobahidze grúz miniszterelnök kijelentette, nem fogják hagyni, hogy forradalom törjön ki az országban.

Grúziában a Majdan-forgatókönyv nem valósulhat meg. Grúzia egy állam, és az állam természetesen nem fogja ezt megengedni

– mondta Kobahidze. A kormányfő a 2014-ben, Kijevben kitört Majdan téri felkelésre utalt, melynek során elüldözték az országból Viktor Janukovics Moszkva-barát elnököt, amit követően Ukrajna egyértelműen nyugatos útra tért. Az orosz propaganda szerint a Majdan téri felkelést a Nyugat szervezte meg.

A kormányellenes tüntetők szombat estére újabb demonstrációt terveznek.

Címlapkép: Tüntetés Tbilisziben 2024. november 29-én. Forrás: Daro Sulakauri/Getty Images