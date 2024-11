Második Róma a föld alatt? – Elkészült az új metró, ahol egy komplett ókori város tárul a szemünk elé

A Reuters beszámolója szerint a metróépítés során számos régészeti lelet került elő, köztük egy bizánci kori piac és egy római temető maradványai. Ezek a felfedezések jelentősen lelassították a munkálatokat, és komoly kihívás elé állították a tervezőket: hogyan lehet úgy modernizálni a várost, hogy közben megőrizzék a páratlan kulturális örökségét? A megoldást végül a két szempont összekapcsolása jelentette.

A feltárt műkincseket az állomásokon állították ki, így azok az utazóközönség számára is megtekinthetők.

Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök a Venizelou állomáson tett pénteki magánlátogatása során így fogalmazott:

Ez nem csupán egy közműépítési projekt, amely hihetetlenül fontos a város számára. Ez egyúttal múzeum is. Valószínűleg egyedülálló a világon. Egy földalatti múzeumon keresztül megyünk át, hogy elérjük a vonatot.

A metró építése közel két évtizedig tartott, amit részben a 2009-2018-as görög adósságválság idején felmerült finanszírozási nehézségek is magyaráznak. Ez az első metróhálózat Görögországban az athéni metrón kívül.

A régészeti leletek miatt az építőknek az eredetileg tervezettnél jóval mélyebbre, helyenként 31 méter mélységig kellett ásniuk, hogy az alagutak a feltárt emlékek alatt haladhassanak. (Budapesten az M2-es és az M4-es metró vonala egyes államásoknál ennél is mélyebbre nyúlik.)

This is just a glimpse of the new Metro in Thessaloniki.Truly, an underground museum pic.twitter.com/KU2QPWgohD

Historic day for Thessaloniki :first day of its metro line, with a wonderful archaeological site at the Venizelou station(and upon substantial EU funding of course) pic.twitter.com/4Ec7nrActy