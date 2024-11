Szétszedték Oroszország rettegett fegyvereit – Elképesztő dolgokat találtak bennük

Már a háború első hónapjaiban Ukrajna nyugati szövetségesei szankcionálták az Oroszországba irányuló mikroelektronika-exportot. A szankciók bevezetését követően sok nyugati elemző arra számított, Oroszország hadiipara hónapok alatt összeomlik.

Azonban ez a háború harmadik évére sem következett be. Az orosz hadiipar kitartására idővel többféle magyarázat is született:

Valószínűleg mindhárom magyarázat igaz, vegyesen. Oroszország a háború elején valóban felhalmozhatott elegendő készletet, de a háború elhúzódásával megkezdődött az alternatív beszerzési útvonalak kiépítése.

Photos of T-90M tank assembly at Uralvagonzavod. https://t.co/OpJzqBMdqh

Az ukrán hírszerzés saját listát vezet az ukrán területen lezuhant drónok, rakéták és egyéb orosz haditechnikai eszközök maradványaiban talált importalkatrészekről.

Ezek egy része még a háborút megelőzően került Oroszországba, így értelemszerűen nem sértettek szankciókat. Más eszközökbe viszont egyértelműen olyan alkatrészek kerültek, amelyek már a szankciós időszak alá estek.

Alapvetően a kettős felhasználású (polgári és katonai) termékek szűrése a legnehezebb, hiszen sok esetben nem azonosítható a végfelhasználás célja, vagy a végfelhasználó személye.

Ugyanakkor súlyos problémákra világít az rá, hogy az elmúlt időszakban nem csak orosz fegyverekben, hanem a sokkal régebb óta szankcionált Észak-Korea ballisztikus rakétáiban is kimutatták, hogy az irányítást és működést biztosító alkatrészek 70%-a amerikai eredetű, míg a többit Németországból, Svájcból és más nyugati országokból szerezték.

2024 végére az ukrán hírszerzés 149 egységben mintegy 4145 nyugati komponenst azonosított.

A Lancet-dróncsalád Oroszország egyik legveszélyesebb fegyvere, az ukrán páncélosveszteségek mintegy feléért felelős. A fegyverek az orosz-ukrán háborúban mutatkoztak be legelőször nagy tömegben.

$9,000,000 price tag Leopard 2A6 (one of most advanced) variant versus $20,000 Lancet pic.twitter.com/0YjZbm9TiU