Térképen a váratlan offenzíva:  Hama határában a lázadók, nagy összecsapás készül

Teljesen a lázadók kezére kerülhetett Aleppó, Szíria második legnagyobb városa. A 2020 óta befagyott konfliktus az elmúlt napokban lángolt fel újra, amikor a felkelők meglepetésszerű offenzívát indítottak Bassár el-Aszad rezsimje ellen.

A szíriai lázadók északról is támadást indítottak, így két irányból érték el a települést, kisebb területen bekerítve a szír kormánypárti erőket.

A lázadó erők megszállták Szíria teljes Idlib tartományát is.

Preliminary Syria update:Syrian rebels have launched a rapid offensive in the northwest of the country, capturing Aleppo, the countrys second-largest city.Rebel forces have also advanced southward, reaching the outskirts of Hamah. pic.twitter.com/PAcKehaUOK

A dél felé előrenyomuló lázadó csapatok szombat este elérték és behatoltak Hama területére is, ugyanakkor a települést még az este folyamán kiürítették.

Syrian Rebels seen celebrating in the Center of Hama, following the capture of the City. pic.twitter.com/IxNciyYCtC

Sajtójelentések szerint az Aszad-rezsim Hamában próbálja megvetni a lábát és felkészül a véres ostromra. A kormánypárti erők tankokat, gyalogági harcjárműveket és egyéb katonai felszereléseket gyűjtenek a város védelmére:

Tanks, BMPs, and other Military Equipment of the Syrian Arab Army (SAA) and its Allies continue to gather tonight in and around the City of Hama in Northwestern Syria; after Rebel Forces who had captured the City earlier today, decided to withdraw towards the North, where they pic.twitter.com/gvC94eEsr9