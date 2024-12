Izraelben egyre idegesebbek – Tömegpusztító fegyverekhez juthattak a lázadók

November 27-én indítottak váratlanul nagyszabású támadást a szíriai felkelők a kormányerők ellen. Az offenzíva hatalmas sikereket hozott, de a radikális csoportok akár vegyi fegyverekhez is hozzájuthattak – írja a Times of Israel.

Észak-Szíriában napok alatt fordult hatalmasat a világ, iszlamista radikális fegyveresek sorra foglalják el a településeket és a katonai bázisokat, amelyeket korábban a kormányerők ellenőriztek. A viharos sebességű összeomlás során pedig félő, hogy vegyi fegyverekre is szert tettek, amelyek a lakosság ellen bevetve akár tömegpusztításra is alkalmasak. Az izraeli katonai források arról számoltak be, hogy ez nagyon súlyos következményekkel járhat akár a tágabb térségre nézve is.

Azt nem részletezték, hogy pontosan melyik támaszpontokon, vagy titkos kutatóintézetekben tarthattak ilyen kémiai anyagokat.

Nemcsak a váratlan sebességgel előre törő iszlamistáktól tartanak, hanem attól is, hogy a kormányerők segítségére siető térségi síita iszlamista alakulatok is szert tehetnek vegyi fegyverekre vagy rakétákra. Jeruzsálem szerint ezekkel akár Izrael területét is veszélyeztetni tudják. A jelentés hozzáteszi, hogy a Kneszet Oroszországon keresztül üzent Bassár el-Aszad elnöknek, hogy tartsa fenn a szuverenitását az Szíriában és ne hagyja az iráni fegyveresek hatalmának megnövekedését.

