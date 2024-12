Meghökkentő ötletet dobott be Donald Trump: amerikai állam lenne Kanadából?

A Fox forrásai szerint a januárban hivatalba lépő Donald Trump pénteken közölte Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel, azért lengette be a 25%-os vámot, mert Kanada cserbenhagyta az Egyesült Államokkal közös határát, hisz nagy mennyiségű kábítószert és illegális bevándorlókat engedett át rajta. Miután az ország Kanadával szembeni, több mint 100 milliárd dollárra becsült kereskedelmi deficitje is szóba került, Trump elvileg még élénkebb eszmecserébe kezdett.

NEW: Trump reportedly told Justin Trudeau that if his tariffs destroyed Canada, the country should become the 51st state and Trudeau could be governor.Lmao. pic.twitter.com/OIS8Pabzil