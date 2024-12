Csapataink megtisztítják Sztari Terni települést, amely tulajdonképpen már orosz ellenőrzés alá került

- jelentette ki Rogov az orosz médiának.

Szergej Markov orosz politikai elemző a Telegram-csatornáján közzétett közleményében úgy fogalmazott, hogy a falu felszabadítása fontos taktikai siker Oroszország számára, amely lehetővé teszi Kurehove teljes bekerítését.

Nem csak Kurahovéra jelent veszélyt az orosz csapatok jelenléte Sztari Ternijben, a település eleste egyben azt is jelenti, hogy az ékben védekező ukrán erők utánpótlási vonalai egyetlen főútra apadtak, amely Kosztyantinopil-Dacsne-Kurahove irányában halad. Ez a főút azonban mindössze 2 kilométerre található a most elfoglalt településtől, így bármikor fennáll a veszélye, hogy Oroszország elvágja a katlan utánpótlását. Az orosz tüzérség pedig biztosan belövi a területet.

Ugyanakkor Putyin katonáinak átkelését nehezítheti, hogy a Vovcsa folyó szeli ketté a Dacsne és Sztari Terni közötti területet, Ukrajna pedig felrobbantotta a folyón átívelő hidakat.

Az ukrán források még nem erősítették meg a település elestét, de a DeepState jelentős előretörést jelentett a szektor déli részén.

Updated map from showing Russian advances on the Kurakhove and Pokrovsk fronts. @Deepstate_UA