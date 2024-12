Mégsem verte ki Joe Biden a biztosítékot? Így fogadták Amerikában a hírt

Nemcsak Joe Biden amerikai elnök véleménye változott meg arról, hogy Hunter Bidennek kegyelmet kellene-e kapnia, hanem a demokrata választóknak is - számol be a Washington Post a YouGov témában készült felméréséről. A demokrata elnök vasárnap jelentette be, hogy korábbi ígéretét semmibe véve széles körű elnöki kegyelemben részesítette a két büntetőperrel is szembesülő fiát.