Mi történik a fronton? Rég jött ilyen jelentés Ukrajnából

A Waspotting egy, az Oryx projekthez hasonló, az orosz-ukrán háborús videókat elemző OSINT-projekt, amely célja a háborús veszteségek összegyűjtése. Listájukra olyan harceszközök kerülnek, amely megsemmisüléséről vagy elfogásáról videós bizonyítékok állnak rendelkezésre.

Mostani, friss posztjukban arról írnak, 2024. novemberében 387 harcjármű, pontosabban 221 gyalogsági harcjármű, 70 harckocsi, 36 katonai terepjáró/MRAP, és 22 szállítójármű semmisült meg. Ez egyébként átlagosan napi 12,9-es veszteségrátát jelent.

Oroszországnak nem volt ilyen "kevés" vesztesége 2023 decembere óta.

Time for weekly update but we're at the end of the month, and guess what:At 387 confirmed losses in Nov 2024 seems to have broken this year's anti-record: the lowest monthly losses recorded since, in fact, Dec last year. But hang on calling it a day 1/ #MonthlyLosses