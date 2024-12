Visszavonulót fújhat Donald Trump? Ismerős arc kerülhet a Pentagon élére

Donald Trump a 2024-es előválasztási riválisát, Ron DeSantis floridai kormányzót (címlapképünkön) eredetileg is fontolóra vette mint lehetséges Pentagon-főnök a tudósítások szerint, de végül a Fox News műsorvezetőjére, Pete Hegsethre esett a választása. DeSantis 2004 és 2010 között a haditengerészet ügyvédjeként szolgált Irakban és a guantánamói fogolytáborban, második, egyben utolsó kormányzói mandátuma 2027-ben járna le.

A Wall Street Journal kiemeli,

a két fél közötti megbeszélések még kezdeti szakaszukban járnak, és Trump dönthet egy másik kinevezett mellett is.

A vezetői tapasztalattal nem rendelkező Hegseth jelölése legelőször azért kérdőjeleződött meg, mert kiderült,

egy nő 2017-ben szexuális zaklatással vádolta meg kalifornia államban.

A rendőrségi nyomozás végül nem járt vádemeléssel, de a volt iraki és afganisztáni veterán fizetett a nőnek, hogy ne perelje be – annak ellenére, hogy tagadja a vádakat. A nemrég nyilvánosságra került részletes rendőrségi jelentés alapján a nő úgy emlékezett, valami kerülhetett az italába, és többször is nemet mondott Hegsethnek, aki állítólag egy hotelszobában erőszakoskodott vele.

Ha ez nem lenne elég, a múlt héten egy 2018-as levél is előkerült, amelyben édesanyja Hegseth nőkkel való bánásmódját kifogásolta az akkori feleségétől való válása közepette.

Te bántalmazod a nőket

- írta fiának Penelope Hegseth az e-mailben. Az erről hírt adó New York Times szerint a cikkük megjelenése után Hegseth édesanyja azonnal bocsánatot kért a levélért.

A Hill gyűjtése alapján a New Yorker vasárnap arról számolt be, Hegsethet korábban két általa vezetett, veteránokkal foglalkozó nonprofit csoport is lemondásra kényszerítette felelőtlen pénzgazdálkodás, szexuális visszaélések és túlzott alkoholfogyasztás miatt. Ráadásul az NBC News kedden arról cikkezett,

Hegseth alkoholfogyasztása a Fox News munkatársait is aggasztotta,

ahol a hónap elejéig hétvégi műsorvezető volt.

A WSJ szerint DeSantis egyébként osztja Hegseth és Trump nézeteit a Pentagon "woke"-mentesítéséről, ami számos magas rangú katonai vezető kirúgásával járhat.

