Egyetlen ábra mutatja, mekkora valójában az orosz hadsereg friss területhódítása

Nem lassítanak az oroszok Ukrajnában, a háború legeleje óta nem látott mértékben növelték az ellenőrzésük alá vont területek nagyságát 2024 novemberében. A War Mapper már a konfliktus kirobbanása óta rendszeresen csinál összesítést a területi változásokról, méghozzá „nettósítva” a változásokat. Vagyis, ha például Moszkva elfoglal 100 négyzetkilométert adott hónapban, Kijev pedig visszafoglal 50-et, akkor a nettó orosz területszerzés 50 négyzetkilométer lesz.

This was again Russia's largest monthly net gain since the first stages of the war, surpassing last month's 538.8km². Russia also retook control of approximately 112.76km² of Kursk, for a total net Russian gain of 814.91km². This chart shows monthly net changes in control pic.twitter.com/3j400slqnp