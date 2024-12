Kiéheztetés helyett ketrecbe zárni – Mire lehetnek jók az Oroszország elleni szankciók?

Amilyen rosszul teljesít Oroszország hadserege a csatamezőn, olyan meglepően rezisztens a gazdasága a szankciós hatásokkal szemben. A nyugati közösség a gazdasági hadviselés szinte teljes arzenálját bevetette Moszkva ellen, ehhez képest egy átmeneti, halvány recessziónál többet sem sikerült elérni. Nyilván csak a szuperoptimisták számítottak összeomlásra vagy Vlagyimir Putyin meghátrálására. De azzal azért lehetett számolni, hogy nem egyszerűen egy technológiai-pénzügyi ketrecbe tesszük az orosz gazdaságot, hanem valamilyen jelentősebb gazdasági veszteséget is okozunk, megnehezítjük az orosz mindennapokat és háborús erőfeszítéseket.

Ennek megfelelően az egyik fő cél az orosz exportbevétel, illetve az annak zömét adó energiakivitel csökkentése volt. A háború harmadik évének vége felé a CREA becslései szerint Oroszország továbbra is napi 600 millió, éves szinten bőven 220 milliárd euró feletti bevételt szerez fosszilis energiahordozók exportjából. Nagyságrendileg ez még úgysem különbözik a 2010-es évek második felének átlagos éveitől – akkoriban 154 és 262 milliárd dollár között ingadozott a szénhidrogén-bevétel –, hogy ebből a pénzből már Oroszországnak kell finanszíroznia a logisztika nagyobb részét, feltehetően magasabb költséggel.

Moszkva képes volt új piacokat találni, megszervezni oda a szállítást, az olajársapka pedig szemmel láthatóan nem működik.

A külkereskedelmi mérleg megborítása, az exportbevételek elapasztása a leggyorsabb szankciós mechanizmus, ami sikerre vezethet. 2012 után az Irán ellen hozott ENSZ szankciók harmadával csökkentették az ország olajtermelését, felére zuhant a külkereskedelmi aktívum, három év alatt kapitulációra kényszerítve Teheránt. A különbség Oroszország és Irán között többek között az, hogy Ahmadinezsád Putyinnal ellentétben volt szíves a bőség éveiben, magas olajárak mellett is elszórni a pénzt. Illetve a 2010-es évek közepén a piac is Irán ellen dolgozott, a kezdődő amerikai palaolajforradalom mellett nélkülözhetővé vált az iráni olaj, annak világpiaci ára 100 dollárról 40-ig zuhant a kérdéses időszakban. Ezen tényezők egyike sincs jelen a mostani orosz-ukrán háborúban.

Így a külkereskedelmi aktívum maradt a háború orosz finanszírozásának egyik legnagyobb forrása.

2022 előtt az így befolyó bevétel jelentős részét semlegesítették, kivonták a belső piacról. Így nőtt 600 milliárd dollár fölé a jegybanki tartalék, jött létre a nemzeti össztermék 8%-át elérő Stabilizációs, majd azt követően az annál lazább szabályozású Nemzeti Jóléti Alap. Ez nemcsak a pénzügyi függetlenség megőrzésének vágyából táplálkozott, de ezt írta elő a közgazdasági bölcselet is. Az 1980-as évek, vagy napjaink Venezuelája, gazdasági rémálma egyaránt remek példái annak, mit jelent, ha a ciklikus olajbevételeket állami iparfejlesztésre és populista programokra költik. Putyin ezt a szigorúbb tartalék-politikát áldozta fel a háború oltárán, ráeresztette a külkereskedelmi aktívumát a védelmi ipar nem túl hatékony struktúráira.

Örvendetes ugyan, hogy ez nem elég, adókat kell emelni, át kell rendezni a költségvetést is, talán pénzt is kell majd még nyomtatni. De ez utóbbiak a szankcióktól függetlenek, azt Putyin így is, úgy is megteheti.

A szankciós politika feladata a legnagyobb forrás, a külkereskedelmi aktívum csökkentése lett volna.

Nyilván ha ez hosszabb távon így marad, annak kellemetlen következményei lehetnek. Az infláció növekszik, már most 21%-os a jegybanki alapkamat, masszív bérkiáramlás van és a munkanélküliség is feltehetően csak azért nem ugrott meg, mert a munkaerő nagy része vagy a frontra került, vagy emigrált. Ezek a bőség paradoxona, a közgazdasági köznyelvben „holland kór”-nak nevezett jelenség klasszikus tünetei egy háborúval keresztezve.

Csakhogy ez a betegség nem gyors halált, hanem hosszú stagflációt és jövőbeli sérülékenységet okoz.

Van még néhány korlátozó lépés, mint például a 20 milliárd dolláros forgalmú európai orosz LNG-szállítmányok kitiltása. Ezek ugyan érintik az orosz bevételt, de méretükből fakadóan nem változtatnak már sokat a helyzeten. A kiéheztetés helyett tehát a ketrecépítés befejezése maradt a szankciós napirenden. Az Egyesült Államok 2023 vége óta módszeresen zárja be a maradék orosz pénzforgalmi kiskapukat a nemzetközi fizetési rendszeren, az utóbbi hetekben pedig ebben is elment a falig.

Nagyon látványos volt Washington és a Raiffeisen konfliktusa 2024 tavaszán. Volt olyan hónap, amikor utóbbi oroszországi fiókintézménye az összes orosz euró és dollár átutalás több, mint felét indította. Nyáron szankciók alá vonták az orosz tőzsdét. Legutóbb pedig a Gazprombankot – az utolsó nagyobb, a nyugati fizetési rendszerekhez csatlakozó intézményt – helyezték SDN listára, lecsaptak a VTB shanghaji és a Szberbank új-delhi leánybankjaira. A legfontosabb lépésként pedig megtiltották az SPFS-sel, az orosz SWIFT-megfelelővel való bármilyen kapcsolat létesítését.

Ez gyakorlatilag teljes blokádot jelent, érdemi pénzügyi kapcsolatot már csak a „kertek alatt” lehet Oroszországgal fenntartani. Tekintettel az amerikai szankciók exterritoriális voltára, ha érvényt szereznek nekik, az ilyen intézkedések egy sor területen megnehezítik a normál gazdasági tevékenységek folytatását, kalandos, sokszor kockázatos megoldásokra kényszerítve az Oroszországgal üzletelőket. Ez egy újszerű hatás, amitől még lehet valamit remélni.

Ugyanakkor van egy sor körülmény, ami miatt indokolt a bizonytalankodás.

Egyrészt egy kimenő amerikai adminisztráció utolsó akciói ezek, nem tudni, milyen helyiértéken lehet azokat kezelni. Nyilvánvaló, hogy a világban egy sor pénzügyi intézmény, kínai, indiai és egyéb bank meg fogja sérteni azokat, az a kérdés, hogy mennyire és melyikükkel szemben akar majd fellépni ebben az ügyben a Trump-adminisztráció.

Másrészt ismét ott van a globális fogyasztás 8%-át adó orosz olaj- és olajtermék export. Ellentétben az összes eddigi, pénzügyi blokád alá vont országgal, ezt a volument a piac nem nélkülözheti. Tehát mindenképpen méretes réseket kellene hagyni az orosz fizetési rendszer köré vont kerítésen, amin nehéz lesz átlátni, kik és mik haladnak át. Ezzel a helyzettel továbbra sem tud igazán mit kezdeni a nyugati szankciós rezsim, csak az lenne szerencsétlenebb megoldás, ha nem engednék át az orosz olajjal kapcsolatos fizetéseket. Ebben az esetben törvényszerűen alakulna ki annak árnyékbankrendszere.

Ezentúl a döntő kérdés mégis inkább az, hogy jó lesz-e az orosz medvére a régi amerikai szankciós kabát.

Minden kellemetlenség mellett egy, az iráninál több, mint tízszer akkora külkereskedelmi forgalmat kellene hatékonyan kitiltani a globális pénzügyi folyamatokból. Olyan helyzetben, amikor nemcsak az orosz, de több más állam – és nemcsak Kína – is aktívan építgeti nemzeti fizetési rendszereit. Sem a SWIFT, sem a dollár-klíring rendszer dominanciájának nincs semmilyen technológiai indokoltsága, a mai műszaki informatikai környezetben több módon is kiválthatóak. A múltból hozott útfüggés, olcsóságuk és hatalmi mechanizmusok keveréke az, ami hegemóniájukat fenntartja. Ugyanakkor a potenciális szankciós áldozatok, kiváltképp egy durvuló gazdasági háborús légkörben látják a kockázatokat és tesznek ellene. Ennek megfelelően az orosz szereplők is növekvő számú, alternatív lehetőség közül választhatnak, amelyek révén magasabb költséggel ugyan, de túlélhetnek a nyugati pénzügyi hegemónián kívül is.

Ami megnehezíti a tisztánlátást, az az egyértelmű alternatíva nélkülözhetősége. Nincs szükség egy SWIFT-2-re, egy nem dollár-alapú klíring-rendszerre. Bár Kína nyilván egy gravitációs pont, részben másolja a nyugati pénzügyi hegemónia intézményrendszerét, de az alternatíva ennél több lábon áll. Az egyik lehetséges út a nemzeti fizetési rendszerek összekapcsolása, hálózatot létrehozva egy központi elem nélkül. Ez történt például az orosz-iráni esetben. Bár Moszkva 2022 óta aktívan propagálja ezt a megoldást, Peking és Új-Delhi számára túl konfliktusos lenne ez a lépés. Ehelyett az orosz gazdaság „jüanizációja” következett be.

Mind a külkereskedelmi, mind a forex-ügyletekben három év alatt teljesen kiváltották a korábban domináns dollárt.

Az orosz külkereskedelem harmadát adó kínai reláció legjava már a kínai klíringrendszeren keresztül bonyolódik le, de az orosz-indiai forgalom is rubel-rúpia relációban zajlik már. Orosz bankok nyitottak irodákat a helyi fizetési rendszerekben, illetve orosz pénzügyi intézmények nyithattak számlát ugyanott.

Ezek egy részét az amerikai szankciós rezsim tudja kezelni. A kínai, indiai, török és brazil nagybankokat el tudták rettenteni az orosz relációtól, legalábbis annak közvetlen kezelésétől. Azonban az orosz forgalom volumene révén a kisebb szereplők számára értelmes üzleti modellé vált magas marzsok mellett, a nemzetközi fizetési rendszerek határán kiszolgálni ezeket az ügyfeleket. Kínai régiós bankok, a fejlődő világ egy sor kisebb intézménye jár el így, szinte reménytelenné téve levadászásukat.

Ennél is kilátástalanabbá vált a digitális devizák elleni küzdelem. Ezek többsége teljesen vagy javarészt kikerüli a ma ismert fizetési infrastruktúrát, államok számára sokszor ellenőrizhetetlen. Oroszország a világ második legnagyobb bitcoin-bányászává lépett elő – még ha ez 2023-ban csak 3,5 milliárd dollárnyi pénzt is jelentett – de közművek, nagy ipari cégek is csatlakoztak az üzletághoz, meredeken nő a bitcoin-farmok energiafelhasználása.

Becslések szerint már 25 millió orosz természetes és jogi személy él ezzel a lehetőséggel, a forgalom közelíti a 100 milliárd dollárt.

A felfutásra jellemző, hogy a kormány az államokra jellemző felemás érzésekkel ugyan, de nemrég kénytelen volt a tevékenységet legalizálni, engedélyezte az azzal való külföldi tranzakciókat és igyekszik azt az adóbehajtás körébe vonni. Ennél is nagyobb potenciális tétel lehet majd a jövőben a kínai jegybank által kibocsátott digitális renminbihez való hozzáférés, ennek forgalma 750 milliárd dollárnyi jüannal nőtt egy év alatt. Ez egy széles körben elérhető, akár magánszemélyek számára is életszerű megoldás, amelyre egyedül a kínai jegybank lát rá – még ha egyelőre csak Kínában is lehet használni.

Nem valószínű, hogy Washington ez ellen fel tudna lépni, hiszen a kínai jegybankot kellene szankcionálnia, nincs más közvetítő a rendszerben.

Mindez kétségeket ébreszt a jövővel kapcsolatban. Korábban a szankciós szakirodalom egyik, empirikusan is alátámasztott közhelye volt, hogy a fizetési rendszereket érintő szankciók jóval nagyobb gazdasági kárt okoznak, mint a csak kereskedelmi megszorítások. Most is nyilvánvaló, hogy az orosz fizetési rendszer leválasztása egy sor pótlólagos terhet rak az orosz gazdaságra. Speciel pont azon külkereskedelmi ügyleteket érinti kiemelten, így például a magyar cégekét, amelyek jobban ráutaltak a nyugati fizetési struktúrákra. De az orosz export fenntartása globális érdek, és erre rövid, de úgy tűnik, középtávon sincs erős mondása a szankciós tervezésnek.

Egy gyengülő nyugati pénzügyi hegemónia mellett próbálják azt egy minden eddiginél nagyobb gazdaság ellen alkalmazni, olyan időszakban, amikor a versenytársak saját nemzeti fizetési rendszereiket bővítgetik. Ahogy azt az amerikai stratégiai tervezés egyik vezetője is kifejtette 2022-ben, az „orosz eset” méretéből és jellegéből fakadóan terra incognita szankcióalkalmazási szempontból. Ezen és az eljövendő gazdasági háborúkat már számunkra ismeretlen terepeken kell majd megvívni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images