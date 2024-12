Szíriában megbukott az elnyomó rezsim – Hogyan jutottunk idáig?

2011 tavaszán, egy dél-szíriai kis városban, Darában, néhány tizenéves diák az iskola falára festett szavakkal adta hírül elégedetlenségét:

A nép a rezsim bukását akarja.

Ez az egyszerű, de merész kijelentés szikraként hatott egy olyan társadalomban, amely évtizedek óta az Aszad-család vaskézzel uralt rendszerében élt. A diákokat gyorsan letartóztatták, és a börtönben brutális bánásmódban részesültek, megverték és megkínozták őket. Amikor családjaik és a helyi közösség tiltakozni kezdtek, a hatalom válasza gyors és könyörtelen volt: éles lőszerrel oszlatták szét a demonstrációkat.

A Darában történtek híre gyorsan terjedt, és hamarosan Szíria más városai is csatlakoztak a tiltakozáshoz, az egyszerű üzenet pedig sorra jelent meg iskolák, közhivatalok, rendőrőrsök és más közintézmények falain.

Graffiti on a wall reads The people want the fall of the regime. Hama, Syria, 2011. Moises Saman. #syria