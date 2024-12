Felvétel: új zászló lobog Szíria moszkvai nagykövetségén

Hétfő délelőtt a szíriai felkelők zászlaját felhúzták Szíria moszkvai nagykövetségén.

A felkelők zászlaja zöld-fehér-fekete, három vörös csillaggal.

Quite interesting that in Russia the Syrian embassy is raising the new flag of Syria. This swift and seamless change of embassy hands in Moscow is a bit surprising. No change of personnel even. HTS reached out to Russia and said it has no quarrels with it.Western countries.. pic.twitter.com/uHmO7DNT1N