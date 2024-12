Bejelentette Zelenszkij: pusztító rakétát épít Ukrajna, hamarosan kész a Ruta

Ukrajna egy újfajta rakétát tesztel, a projekt jelenleg Ruta névre hallgat - jelentette be ma este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az új fegyver pontos képességeiről semmit nem mondott az ukrán vezető, csak annyit osztott meg a nyilvánossággal, hogy az eddigi tesztek sikeresek és hamarosan indulhat a sorozatgyártás.

Az ukrán vezető arra is kitért, hogy hamarosan “szörnyű valóság” lesz Oroszország számára a Neptun típusú nagy hatótávolságú rakéta is, illetve elindult a “Paljanyica” rakéta sorozatgyártása is.

Emellett Zelenszkij felsorolt egy tucat nagy hatótávolságú kamikaze-drónt is, melyet Ukrajna rendszeresen gyárt vagy fejleszt.

Ezeket mind aktívan használjuk, a fronton és az ellenséges hátország ellen is. Ettől erős Ukrajna, ez véd meg minket, ukránokat és biztos vagyok benne, hogy mindez igazságos békéhez segít majd minket”

- mondta az ukrán vezető.

Címlapkép forrása: Ukrán Elnöki Hivatal / Wikimedia Commons