Kijött a videó: így pusztította el Izrael egy egész ország haditengerészetét

Az elmúlt napokban az izraeli légierő intenzív csapásmérő hadjáratot indított Szíria ellen: reptereket, katonai bázisokat, fegyverraktárakat pusztítottak el. A művelet célja az, hogy leszereljék az egykori Szír Arab Hadsereg fegyverkészletét, mielőtt Szíria új urai azt Izrael ellen tudják használni. Szíria domináns frakciója most a Hajat Tahrir Al-Sham, amely a szunnita iszlám radikálisabb ágát követi.

Jeruzsálem ma este bejelentette: a légicsapások során drónokkal és repülőgépekkel támadták Latakia és Minet el-Beida kikötőit.

A művelet során Izrael elpusztította Szíria teljes haditengerészetét, összesen 15 hadihajót süllyesztettek el.



Az IDF felvételeket is adott ki a támadásról: ezen az látható, ahogy szovjet eredetű Osza rakétás naszádokat lőnek szét.

Footage Released: Israeli Navy Destroys Syrian Missile Boats in Recent OperationThe Israeli Navy released footage showcasing a large-scale operation targeting missile boats and other vessels of the Syrian Navy at the Port of Latakia and Minet el-Beida Bay in northwestern Syria. pic.twitter.com/6cuUz3fmxj