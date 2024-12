Szivárognak a felvételek: egyetlen éjszaka alatt pusztította el szomszédja teljes légierejét Izrael

Súlyos légicsapásokat mért az izraeli légierő kedd éjszaka a szíriai hadsereg egykori támaszpontjaira, amelyek néhány nappal korábban teljesen ép állapotban kerültek a lázadók kezére.

Regionális biztonsági források szerint a támadások katonai létesítményeket és légi támaszpontokat értek országszerte, megsemmisítve több tucat helikoptert, repülőgépet és katonai eszközöket Damaszkuszban és környékén.

A források szerint az éjszaka folyamán végrehajtott 200 rajtaütés következtében nagyjából semmi sem maradt a szíriai hadsereg egykori eszközeiből.

A közösségi médiába egyre több felvétel került fel a légicsapásról és annak következményeiről:

Israel destroyed every single potentially flying object in Syria. AFTER Assad was ousted.While this might make sense from a short term security point of view, it is surely not the best way to start a long-term relationship with your new neighbor and potential ally against Iran. pic.twitter.com/tr2qH8iE8I