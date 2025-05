Péterffy és Soros is ezt használja – mesterséges intelligencia forradalmasítja a hazai privátbankolást

Szász Péter 2025. május 22. 14:00

A mesterséges intelligencia forradalma már a pénzügyi szektort is elérte – ma már szinte minden szereplő használ valamilyen AI-alapú döntéstámogató algoritmust. Közülük is kiemelkedik a Reflexivity nevű platform, amelyet az amerikai piacon olyan neves szereplők alkalmaznak, mint a Soros Fund Management vagy Stanley Druckenmiller, befektetői között pedig ott találjuk a SoftBankot és az Interactive Brokerst is. A technológia magyarországi bevezetéséről Varga-Szilágyi Péterrel, a WOOD & Company magyar irodájának vezető partnerével beszélgettünk.