Új fegyvert mutatott be Ukrajna, csúcson a Trump iránti bizalom az ukránok körében – Híreink az orosz–ukrán háborúról kedden

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök X-en közzétett bejegyzésében osztott meg részleteket a Donald Trump megválasztott amerikai elnökkel és Emmanuel Macron francia államfővel lezajlott párizsi találkozójáról.

Megmondtam Trump elnöknek, hogy Putyin csak tőle fél, és talán Kínától

– írta bejegyzésében Zelenszkij.

Hozzátette:

csak a határozottság vezethet el e háború igazságos befejezéséhez, és biztosíthat tartós békét.

Zelenszkij megjegyezte, most cselekvésre van szükség, hogy helyreálljon a megfelelő nemzetközi rend.

Theres a lot of discussion in the media about lowering the draft age for Ukrainians to go to the frontlines. We must focus on equipping existing brigades and training personnel to use this equipment. We must not compensate the lack of equipment and training with the youth of {:url}