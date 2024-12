Vádat emeltek Brian Thompson feltételezett gyilkosa ellen

New York-i ügyészek hétfőn vádat emeltek Luigi Mangione ellen Brian Thompson, a UnitedHealthcare vezérigazgatójának meggyilkolása ügyében. A 26 éves férfit néhány órával korábban egy pennsylvaniai McDonald's étteremben tartóztatták le, miután gyanús viselkedése miatt az egyik alkalmazott értesítette a rendőrséget.

A manhattani ügyészség gyilkossággal, töltött lőfegyver és hangtompító illegális birtoklásával, valamint hamisított eszköz birtoklásával vádolja Mangione-t. A vád szerint a gyanúsított múlt szerda reggel halálos lövést adott le Thompsonra a Manhattan belvárosában található Hilton Hotel előtt.

Jessica Tisch New York-i rendőrfőnök elmondása szerint a támadás "előre megfontolt, előre megtervezett, célzott" volt. A helyszínen talált töltényhüvelyeken a "delay", "deny" és "depose" szavak voltak olvashatók, amelyek az egészségbiztosítók ellátás-korlátozó taktikáira utalhatnak.

Thompson, az 50 éves, kétgyermekes apa éppen a UnitedHealth Group befektetői találkozójára tartott, amikor egy álarcos fegyveres lelőtte. A UnitedHealthcare az Egyesült Államok legnagyobb magán-egészségbiztosítója, éves bevétele meghaladja a 200 milliárd dollárt.

Mangione-t, aki egy Baltimore környéki jómódú családból származik, a Pennsylvania-i Altoonában tartóztatták le. A rendőrség közlése szerint a gyanúsítottnál egy pisztolyt, hangtompítót és több 9 mm-es lőszert találtak. A férfi állítólag évek óta krónikus hátfájásban szenved.

A gyanúsított családja közleményben reagált az eseményekre:

Családunkat sokkolta és lesújtotta Luigi letartóztatása. Imáinkat ajánljuk fel Brian Thompson családjának, és kérjük az embereket, hogy imádkozzanak minden érintettért.

A hatóságok szerint Mangione a gyilkosság után néhány órával elhagyta New Yorkot, valószínűleg busszal utazott el a városból. A nyomozás során kiderült, hogy a gyanúsított november végén egy hamis New Jersey-i személyi igazolvánnyal jelentkezett be egy manhattani szállodába.

