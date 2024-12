Videó: szétbombáza Latakiát az izraeli légierő, egy egész hadiflotta pusztult el

Az elmúlt napokban az izraeli légierő intenzív csapásmérő hadjáratot indított Szíria ellen: reptereket, katonai bázisokat, fegyverraktárakat pusztítottak el. A művelet célja vélhetően az, hogy leszereljék az egykori Szír Arab Hadsereg fegyverkészletét, mielőtt Szíria új urai azt Izrael ellen tudják használni. Szíria domináns frakciója most a Hajat Tahrir Al-Sham, amely a szunnita iszlám radikálisabb ágát követi.

Az izraeli légierő Latakia kikötőváros ellen is intenzív támadást indított:

nagyon úgy néz ki, hogy a művelet nagyon súlyos csapást mért a szír haditengerészet képességeire.

Helyszíni felvételek szerint legalább hat hadihajó pusztult el, többnyire Osza-2-es rakétás naszádok, de néhány kisebb, civil eredetű tengerészeti eszköz is elsüllyedt.

Israeli Airforce destroyed last night several Syrian navy vessels docked in Latakia. It looks like old OSA-2 Class missile boats. pic.twitter.com/p9XznxVau2