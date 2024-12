Európai csúcsrakéták mintájára készül Kína rémálma: alaposan felpörgött a Vancsien-1 gyártása

A Liberty Times beszámolója szerint a 200 kilométeres hatótávolságú Vancsien-1 fegyverből már több mint 150 darabot gyártottak le, valamint folyamatban van továbbá az új, 400 kilométeres hatótávolságú, továbbfejlesztett kettes számú változat kidolgozása is Tajpejben. A rakéta, más néven "tízezer kardos bomba" fejlesztése a 2000-es évek elején kezdődött, válaszul a kínai katonai fejlesztések jelentette növekvő fenyegetésre. A Nemzeti Csung-San Tudományos és Technológiai Intézet (NCSIST) által "Project Divine Axe" fedőnéven indított projekt célja a szárazföldi Kína délkeleti partvidékén lévő stratégiai célpontok, például leszállópályák és radarberendezések semlegesítése.

A fejlesztés során nyugati rakétákból, különösen az amerikai AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) és a brit-francia Storm Shadow rakétákból merítettek inspirációt. A fegyvert először a 2000-es évek közepén tesztelték, 2010-ben érte el a harckészültséget, 2011-ben állt szolgálatba, és 2015-ben kezdődött meg a sorozatgyártása. A tajvani AIDC F-CK-1 Csing-kuo vadászrepülőgépekbe integrálták is ezeket. A Vancsien-1 gyártása 2015-ben indult, külön költségvetésből, a csúcsidőszakokban évente körülbelül 50 darabot gyártottak. A rakéta turbóventilátoros hajtóművet tartalmaz, amely akár 0,8 Mach sebességű szubszonikus repülést is lehetővé tesz.

A 350 kilogrammos robbanófej késleltetett gyújtószerkezettel van ellátva, amely képes áthatolni a felszínen és a föld alatt robbanni.

