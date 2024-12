Hirtelen akkora stratégiai előnyre tett szert a Közel-Kelet katonai hatalma, amekkoráról korábban álmodni sem mertek

Több mint fél évszázados uralkodás után 2024 december elején váratlanul gyorsan elbukott az Aszad-rezsim Szíriában. A hirtelen kialakult hatalmi káoszban a felkelők igyekeznek stabilizálni a helyzetüket, miközben más térségi országok is igyekeznek kihasználni a kínálkozó helyzetet. Izrael sem maradt tétlen, és kulcsfontosságú pozíciókat szereztek meg a Közel-Keleten – számolt be a Middle East Eye.

Izrael és Szíria kapcsolata a zsidó állam megalakulása óta nem túl szívélyes, több alkalommal fegyveres összecsapásokig fajult a helyzet. Az 1967-es hatnapos háborúban Jeruzsálem megalázó vereséget mért az arab szövetségesekre, ekkor foglalták el a Damaszkusz felügyelete alatt álló Golán-fennsíkot is, amely máig meghatározza a két ország kapcsolatait. Izrael a saját védelmi szempontjaira hivatkozott, amikor bevonultak a területre, amelyre amolyan ütközőzónaként tekintette, ha ismét kiújulnának a harcok. A terület egyben többször is alku tárgyát képezték, a korábbi szír rezsim hajlandó lett volna a zsidó állam diplomáciai elismerésére is, ha cserébe a megszállónak tekintett izraeli fegyveresek kivonulnak onnan.

A békés megoldásra végül nem került sor, sőt, Bassár el-Aszad bukásával egy merőben más helyzet állt elő.

1974-ben a két kormány megállapodást kötött egymással a Golán-fennsíkra vonatkozóan, ezt Benjamin Natenjahu semmisnek vette, miután megbukott a kormány Damaszkuszban. Ez egyben azt is jelentette, hogy a hadsereg bevonul azokra a területekre, amelyet korábban a szír hadsereg ellenőrzött. Jeruzsálem azonban ennél is tovább ment, és egészen a Szíria és Libanon határán fekvő Hermon-hegyig hatolt be, mely 10 kilométeres haladást jelent. Gideon Saar izraeli külügyminiszter szerint ez a lépés csak átmeneti, és a saját biztonságuk szavatolása érdekében volt erre szükség.

Az elfoglalt magaslat stratégiai jelentősége sokkal nagyobb annál, mint hogy Jeruzsálem egyszerűen visszaadja azt az új szíriai vezetésnek.

A teljes Golán-fennsíkra igaz az, hogy katonai szempontból megkerülhetetlen fontosságú szereppel bír, mivel innen jobb terepviszonyok nyílnak a szomszédos ország megfigyelésére vagy akár támadására is. A 2814 méterig érő Hermon-hegy a térség legmagasabb pontja is egyben, ahonnan akár Damaszkusz is könnyedén szemmel tartható, ráadásul kritikus esetben a tüzérség számára is elérhető lenne a főváros. Korábban, 1974-ig már ellenőrizték ezt a területet Jeruzsálem fegyveresei, akkor a megállapodás értelmében ki kellett vonulniuk onnan.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az izraeli vezetés mit ért „ideiglenes” elfoglalás alatt, mivel a hegy elfoglalása nagyon komoly stratégiai előnyhöz juttatja az országot a térségben. Radarok és más eszközök telepítésével az eddigieknél jóval nagyobb megfigyelési képességet tudna elérni a térségben, ráadásul innen nemcsak Szíriát, hanem Libanont is szemmel tudná tartani. Jeruzsálem ezzel hirtelen hatalmas biztonsági réseket tudott betölteni, amelyről nem biztos, hogy egykönnyen lemondana. Az bizonyos, hogy a radikális iszlamista hatalomátvétel Izrael számára biztonsági kockázatot jelent, ezért

igyekszik kordában tartani majd az új hatalmat, ehhez pedig egyáltalán nem jön rosszul tárgyalási alapnak a Hermon-hegy.

Címlapkép forrása: Samir Abdalhade/Anadolu via Getty Images