Megérkezett a régóta várt frissítés: mostantól sokkal okosabb lesz az iPhone

Az Apple szerdán adott ki frissítéseket iPhone, iPad és Mac eszközeihez, többek között tartalmazzák a gyártó virtális asszisztense, a Siri is megkapta a régóta várt ChatGPT integrációját, amellyel a gyártó szerint mostmár összetettebb kérdésekre is tud majd válaszolni. A fejlesztés az egyik részét képezi a vállalat nyáron bejelentett, Apple Intelligence névre keresztelt mesterséges intelligencia stratégiájának, amelynek néhány funkciója már ősz óta elérhető a felhasználók számára az Európai Unión kívül - számolt be a CNBC