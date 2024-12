Aggódva figyelnek a tudósok: házi macskákban mutálódhat a halálos vírus

Egy friss tanulmány szerint a házi macskákban akár az emberekre veszélyes változatai is kialakulhatnak a madárinfluenza (H5N1) vírusnak. Bár a H5N1 az eddigi ismereteink szerint nem képes emberről emberre terjedni, a kutatók aggódnak, hogy a macskákban potenciálisan kialakuló új mutációkkal a jövőben akár erre is képes lehet - írta meg a The New York Times