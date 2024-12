Kudarcba fulladt Moszkva nagy támadása: valóságos páncélostemetővé vált a frontvonal

Az orosz csapatok még 2022 szeptemberében vesztették el az ellenőrzést az addig csomópontként használt Kupjanszk felett, mivel akkor az ukránok egy nagy offenzíva keretében mindössze néhány nap alatt kiszorították innen a támadókat. A város visszavételére gyakorlatilag ezt követően folyamatosan indít Moszkva újabb és újabb támadásokat, ám ezek egyelőre kisebb sikereket értek el, emellett viszont hatalmas veszteségeket könyvelhettek el itt az orosz csapatok. Egy ilyen meghiúsult rohamról tett közzé egy videót az ukrán védelmi minisztérium:

One way ticket to the scrapyard. Ukrainian FPV drone operators repelled a massive attack in the Kupiansk direction and destroyed 8 armored vehicles. : 92nd Assault Brigade pic.twitter.com/xTOInWvm0c