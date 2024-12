Európában már zárnák az ajtókat: milliós menekültáradat fenyeget újra, de sok múlik a felkelőkön

A szíriai események miatt szinte az egész világon felkapták a fejüket a világ vezetői, mivel a legtöbben már azzal számoltak, hogy a helyzet befagyott, és nem lehet jelentősebb változásokkal számolni. Az események nem ezt igazolták, két hét se kellett hozzá, és a több mint 50 éve uralkodó Aszad-dinasztia uralkodásra egycsapásra véget ért. Míg sokan azt találgatják, hogy most milyen vezetése lesz a Közel-Kelet történelmi jelentőségű országának, a háttérben egyre többen attól aggódnak, hogy megismétlődhet a 2015-ös nagy európai menekültáradat.

Két hét sem kellett ahhoz, hogy elsöpörjék a motiválatlan hadsereget Szíriában, az iszlamista felkelők sorra vették be a nagyvárosokat, végül december 8-én maga a rezsim is megbukott. Egyelőre amolyan átmeneti időszak formálódik Damaszkuszban, az első személyek nevei már ismertek, tudni például, hogy Mohamed el-Basir, az egykori mérnök és jogász lett az ügyvezető miniszterelnök, akinek mandátuma 2025 márciusáig tart, aztán majd választások megtartását ígérték a lakosságnak. A következő hónapok egyik legfontosabb kérdése azonban Európában teljesen másból fakad:

lesz-e újra a 2015-öshöz hasonló tömeges menekülthullám a kontinensen.

Az aggodalom nem légből kapott, a helyzet viszont most sok szempontból nagyon más a majd egy évtizeddel ezelőttihez képest.

A szíriai események hátterében az európai hatalmak óvatosan üdvözölték el-Aszad távozását Damaszkuszból, azonban többen aggódnak amiatt, hogy Hajat Tahrír al-Sham (HTS) radikális iszlamista eszméken alapuló mozgalom nem tudja majd a „néppártosodási” ígéreteit betartani. Ezt jelzik azok a lépések is, hogy több ország – így Ausztria, Németország és Olaszország is – felfüggesztette a szíriai menedékkérelmek elbírálását, emellett a schengeni határok ellenőrzésének fokozására szólítottak fel. Ez egyértelműen jelzi a félelmet, hogy esetleg ismét milliós tömegek akarnak az Európai Unióba menedékkérőként érkezni.

Egyáltalán nem alaptalan aggodalom

Szíriában több mint fél évszázadon keresztül az Aszad-rezsim volt a legfőbb hatalom, bár a 2011-ben kirobbanó polgárháború néhány év alatt addig eszkalálódott, hogy a kormányerők az összeomlás szélére sodródtak. 2014-ben Damaszkusz csak csekély részét ellenőrizte az országnak, szinte mindenütt heves harcok dúltak. Ekkoriban kapott igazán erőre az Iszlám Állam (ISIS) is a Közel-Keleten, gyakorlatilag Aleppótól Bagdadig mindent ők ellenőriztek. Éppen ez fejlemény, a harcok kiterjedése és eldurvulása vezetett a 2015-ös első nagy menekülthullámhoz Európa felé. Akkor az egyre több otthont fenyegető veszély elől milliós tömegek próbáltak meg észak felé boldogulást keresni, viszont hozzá kell tenni, hogy a helyzet annyiban más volt, hogy akkor az ISIS terroristái gyakorlatilag válogatás nélkül végeztek ki mindenkit, aki nem tetszett nekik. A térségben így kettős hatás volt jellemző:

egyrészt a harcok egyre szélesebb kiterjedése miatt milliós elvándorláshoz vezetett, másrészt az Eufrátesz völgyében minden eddiginél drasztikusabb elnyomást tapasztalak az ottani lakók.

Throwback to the start of the final battle to break the siege of Aleppo four years ago on October 28, 2016. Though the offensive failed, this footage shows the immense firepower JFS (HTS) & the opposition could muster. Artillery, IRAMs, SVBIEDs, tanks & BMPs pic.twitter.com/vapJFhLShl — Hugo (Kaaman) October 31, 2020

Szíriában a polgárháború idején egyik frakciót sem kellett különösebben „félteni” attól, hogy keményebb eszközökhöz nyúljon az ellenfelei ellen, ám a dzsihadisták mindenkin túltettek ekkoriban. A romló helyzet vezetett ahhoz, hogy végül milliók keltek útra szinte minden irányba. Százezres méretű menekülttáborok jöttek létre Jordániában és Libanonban, a legtöbben azonban észak felé, Törökország irányába távoztak, hogy onnan esetleg továbbmenve az Európai Unióban keressék a boldogulást. Fokozta a helyzetet, hogy a katasztrofális állapotok Irakra is kiterjedtek, ahonnan szintén tömegek kényszerültek elmenekülni. Ankara milliós nagyságrendben fogadott be a déli szomszédoktól embereket, ami rendkívül megterhelte az országot. Sokan nem is álltak meg itt akkor, hanem egyenesen az Európai Unió felé vették az irányt. A helyzet elhúzódó politikai és társadalmi válságot okozott a kontinensen, sok szempontból máig a szervezet egyik legfontosabb kérdése.

A szituáció Szíriában aztán lassan megváltozott, mivel Irán és Oroszország segítségével az Aszad-rezsim visszanyerte stabilitását, miközben az amerikaiak vezetésével létrejövő koalíció lassan elpusztította az ISIS bázisait, gyakorlatilag jelentéktelenné visszaszorítva a terroristákat. A menekültek hazaáramlása is megkezdődött, minimum százezres nagyságrendben tértek vissza az országba olyanok, akik kényszerűen elhagyták otthonaikat. A helyzet tehát stabilnak látszott, úgy tűnt, hogy Damaszkusz erejét semmi sem veszélyezteti. A helyzet aztán egy pillanat alatt a feje tetejére állt, amikor az al-Kaidával sokáig nagyon szoros kapcsolatot ápoló HTS fegyveresei vezetésével a lázadók meglepetésszerű támadást indítottak. A hatalomátvétel egyben azt is jelenti, hogy

a kormányt korábban kiszolgálóknak most az elszámoltatással kellhet majd szembenézniük, emiatt pedig újra tömegek kelhetnek útra.

Van egy sor különbség

Nagy különbséget jelent a 9 évvel ezelőtti helyzethez képest, hogy most – egyelőre – nincs szó kiterjedt és véres harcokról Szíriában. Az országban jelenleg két nagy ernyőszervezet alatt csoportosul több kisebb frakció, az egykori lázadók az Eufrátesz nyugati partján (rengeteg kisebb-nagyobb milíciát összefogva), míg a folyó keleti oldalán a Syrian Democratic Forces (SDF) nevű, kurd vezetésű ernyőszervezet, amely a kormánnyal is megegyezett, ha éppen arról volt szó. Bár az ISIS 2019-re teljesen meggyengült, kisebb csoportok fennmaradtak a sivatagi rejtekhelyeken, ez a tény pedig egyáltalán nem elhanyagolható. A két nagy erőközpontra oszló országban elemi kérdés lesz, hogy

a kurdok és az új hatalom képes lesz-e megegyezni békésen, vagy esetleg újult erővel esnek egymásnak a felek.

Utóbbira minden esély megvan, mivel a felkelőkkel szimpatizáló – azok egyes csoportjait kifejezetten támogató – Törökország szemét régóta csípi a határa túloldalán egy stabil és erős kurd hatalom, ezt szeretné mindenképpen eltörölni, mivel a határon átnyúló kapcsolatok miatt belbiztonsági kockázatokat emleget. Az alaphelyzet tehát adott ahhoz, hogy az összecsapások ne maradjanak abba, bár ez vélhetően az Eufrátesz völgyére koncentrálódhat a jövőben.

MAP UPDATE: as of 08/12/2024 Syria is free!No more 'rebels', 'loyalists', or 'federalists', in this update there are just 'Syrian Forces'. #Syria — Thomas (van) December 8, 2024

A másik fontosabb kérdés, hogy a Damaszkuszt elfoglaló felkelők, és különösen annak élcsoportja, a HTS mégis hogyan fog viselkedni a jövőben. Több forgatókönyv is elképzelhető, amely aztán menekültáradatot indíthat meg Európa felé:

A sok kisebb frakcióból álló lázadók egymásnak esnek a nagyobb befolyás megszerzése érdekében, ezért pedig fegyvert ragadnak. Ez egyáltalán nem lenne új, mivel korábban a HTS sem volt rest akár a saját szövetségeseinek is nekimenni, ha a saját szempontjainak érvényesítése került szóba. Egy ilyen fejlemény újra azzal fenyegetne, hogy a véres polgárháború az ország sűrűn lakott részeit is érintené, ami ismét tömegek távozását eredményezné.

Ez egyáltalán nem lenne új, mivel korábban a HTS sem volt rest akár a saját szövetségeseinek is nekimenni, ha a saját szempontjainak érvényesítése került szóba. Egy ilyen fejlemény újra azzal fenyegetne, hogy a véres polgárháború az ország sűrűn lakott részeit is érintené, ami ismét tömegek távozását eredményezné. Bár a radikális iszlamista múltját látványosan lemosni próbáló szélsőséges csoportok megígérték, hogy az uralmuk alatt majd mindenki békében élhet, azért erre vonatkozóan vannak kétségek. Az első napokban a közösségi médiában terjedtek olyan felvételek, amelyek arról szóltak, hogy az iszlamisták a nyílt utcán hajtanak végre kivégzéseket, nőket hurcolnak el, vagy meglincselnek korábban a hatalom szolgálatában álló embereket. Amennyiben ez a gyakorlat tovább folytatódik, esetleg népirtás jellegű öldöklésbe fordul, akkor nagy esély van arra, hogy ismét tömegek dönthetnek a távozás mellett. A megtorlás elsősorban azokat a csoportokat fenyegeti, akik az Aszad-rezsim legnagyobb támogatói voltak, így kitüntetett figyelmet kapnak a Földközi-tenger partvidékén élő alaviták, de ugyanígy a keresztények, drúzok, örmények, asszírok és a síiták is tarthatnának a radikális fellépéstől.

Amennyiben ez a gyakorlat tovább folytatódik, esetleg népirtás jellegű öldöklésbe fordul, akkor nagy esély van arra, hogy ismét tömegek dönthetnek a távozás mellett. A megtorlás elsősorban azokat a csoportokat fenyegeti, akik az Aszad-rezsim legnagyobb támogatói voltak, így kitüntetett figyelmet kapnak a Földközi-tenger partvidékén élő alaviták, de ugyanígy a keresztények, drúzok, örmények, asszírok és a síiták is tarthatnának a radikális fellépéstől. Harmadik opcióként felmerül a fent ábrázolt kettő kombinációja is , tehát véres harcokhoz vezetnek a belső nézetkülönbségek, miközben a számonkérés mészárlásba fordul át.

, tehát véres harcokhoz vezetnek a belső nézetkülönbségek, miközben a számonkérés mészárlásba fordul át. Nem szabad megfeledkezni a sivatagban fészkelő ISIS terroristákról sem, akik kihasználva a káoszt, most újra megpróbálhatnak visszatérni, hogy a szélsőséges terrorállamukat megvalósítsák.

Very consequential meeting -- leader Jolani meets with the leaders of the southern factions, including Ahmed al-Awdah in .First deconflicting, then uniting these two currents will be key to avoiding tensions. #HTS — Charles (Lister) December 11, 2024

A helyzetet valamelyest csillapítja, hogy egyelőre megnyugodni látszanak a kedélyek a felkelők oldalán, igyekeznek konszolidálni a dolgokat, bár a túlkapásokat mutató felvételek nem ígérnek túl sok jót. Bár a nyugati kormányok kifejezetten bizakodóak a jövőt illetően, de

az Aszad-rezsimet egykor kiszolgálók egy része nem várja meg, hogy a HTS ténylegesen képes lesz-e maga mögött hagyni a radikális iszlamista múltját, ezért útnak indultak.

Főleg Kelet-Szíriában lehet látni hosszú, tömött sorokban Irak felé menekülő egykori katonákat, akik a számonkérés elő inkább Irak felé elhagynák az országot. Ez pedig egy fontos részlet lehet Európa számára: az Aszad-rezsim egykori támogatói (valamint más, a radikális iszlamisták elől inkább a távozást választó szírek) előtt kettő, maximum három út állhat rendelkezésre: mehetnek Libanonba, Irakba vagy Jordániába, viszont Törökország vélhetően nem látja szívesen a távozókat, ráadásul az iszlám regionális hatalom karjaiban szintén szembesülhetnének a távozók az elszámoltatással.

Syrian refugees in Turkiye have already started to return to Syria after the fall of the Assad regime. pic.twitter.com/X8PfMTUuJy — ilmfeed (@IlmFeed) December 8, 2024

Ezek a tények egyben azt is jelenthetnék, hogy a szárazföldi út Európa felé lényegében zárva van, bár ezen Recep Tayyip Erdoğan török elnök politikai szempontjai könnyen változtathatnak és dönthet úgy, hogy átengedi a délről érkezőket az EU felé. Közben Ankara már azt kommunikálja, hogy az országból már megindult a menekültek távozása, sokan szedik a sátorfájukat és hazamennek, most, hogy az Aszad-rezsim megbukott. Ezzel viszont még szinte biztos, hogy nem zárult le az ügy, és ha talán nem is kell újra 2015-öt idéző menekülthullámtól tartani Európában, egyáltalán nem alaptalan az óvatosság.

Címlapkép forrása: Omer Messinger/Getty Images