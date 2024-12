Hatalmas győzelmet ünnepelnek az oroszok: úgy néz ki, összeroppantották az Uszpenyivka-katlant

A kurahovei térségben található Uszpenyivka-i katlan válságos helyzetéről az alapvetően ukránbarát DeepState számolt be elsőként. Ők már csütörtök este jelentették, hogy a három oldalról szorongatott ukrán állások északi szakaszán egy orosz áttörés egészen a településig hatolt.

Ezzel nehéz helyzetbe került az ukrán haderő, miután a térséget védő csapatokat a bekerítés fenyegette, vagy akár maga a bekerítés is megvalósulhatott.

Péntek estére több orosz milblogger, friss felvételek alapján a teljes katlan területét orosz megszállás alá sorolta át. Tették ezt mindazért, mert friss harctéri felvételek alapján Uszpenyivkában felvonták az orosz zászlót, Hannivka déli határánál pedig orosz katonákat videóztak.

After three months of fighting, the battle for the southern countrysite ends with a nother Russian tactical victory.Most of Uspenivka and all of Trudova, Romanivka, Veselyi Hai, Sukhi Yaly and Hannivka were captured over the past seven days. #NewsMap