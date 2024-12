Radikálisan átalakult a háború képe, mióta az ukránok ATACMS-rakétákkal lőhetik Oroszországot

Alaposan visszaesett az ukrajnai célpontokra mért irányított légibombás támadások száma, mióta Kijev nyugati szövetségesei engedélyezték Ukrajnának, hogy ATACMS-rakétákat, valamint Storm Shadow robotrepülőgépeket vessenek be Oroszország területe ellen - közölte a Kyiv Independent.

Az orosz Agentstvo független orosz hírügynökség december 12-én a vezérkari jelentésekre hivatkozva arról írt, hogy jelentősen visszaesett az irányított légibombákkal elkövetett támadások száma az ukrajnai frontvonalon. A csökkenést azzal hozzák összefüggésbe, hogy előbb Joe Biden amerikai elnök engedélyezte az ATACMS-rakéták használatát Oroszország területe ellen, majd London és Párizs is áldását adta a közös brit-francia fejlesztésű Storm Shadow robotrepülőgépek bevetéséhez. Kijev gyorsan élt is a lehetőséggel, több alkalommal is lecsapott fontos orosz célpontokra.

A támadások váratlan fejleménye az lett, hogy a korábban mintegy napi száz orosz légibombával elkövetett támadás száma jelentősen visszaesett. Utoljára november 20-án lépte át az Orosz Légierő csapásainak száma ezzel az eszközzel a 100-at, akkor 138-szor vetették be a fegyvert ukrajnai célpontok ellen. Azt követően

szignifikánsan lecsökkent az ilyen jellegű bombákkal elkövetett bevetések száma, decemberben az átlag nagyjából 40 körül lehet.

Oliver Alexander, nyílt forrású hírszerzési (OSINT) elemző szerint Moszkva nem szeretné kockára tenni a legfontosabb katonai reptereinek biztonságát, mivel Ukrajna nagy hatótávolságú eszközökkel immár többet is el tudna érni. A kellő hatékonyság érdekében az orosz hadvezetés a legmodernebb vadászgépeket akár 600 kilométeres távolságra is elhelyezte a frontvonaltól, mivel ott képesek lehetnek garantálni a védelmüket.

Az irányított légibombák precíziós irányítású lőszerek, amelyeknek rövidebb a hatótávolságuk, mint a rakétáknak, de sokkal olcsóbbak gyártani. 2024-ben ezek az eszközök teljesen átalakították a frontvonalak képét, mivel hatalmas pusztítást képesek okozni és hatalmas számmal rendelkezik belőle Oroszország.

