Ritkán látott felvétel: lecsapott az ukrán Szu-27-es, amerikai bombákkal szórta meg Oroszország területét

A felvétel második felében látható a robbanás, a támadás egy orosz pontonhidat semmisített meg. A videó ennek alapján nagy valószínűséggel a kurszki régióban készülhetett.

Rare video of Su-27 fighter of the Ukrainian Air Force dropping four GBU-39 SDB and the strike on Russian pontoon river crossing in the Kursk region. https://t.co/Qho5cIeXUT