Szivárognak a felvételek: rém egyszerű fegyverekkel állította meg Ukrajna Oroszország halálos cirkálórakétáit

A közösségi médiában terjednek a felvételek arról, hogy több, ukrán légvédelmi brigád is sikeres cirkálórakéta-elfogást hajtott végre Oroszország nagyszabású légicsapása során, amely az ukrán energetikai infrastruktúrát célozta.

Egyes elemzők szerint a felvételeken H-101-es rakéták láthatóak, míg az ukrán erők MANPADS-eket, vagyis hordozható rakétákat használtak a fenyegetés elhárítására.

Interception of a Russian cruise missile with the help of MANPADS during todays Russian missile attack on Ukraine. https://t.co/me0E9xOBVz