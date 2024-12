Elképesztően nagy hibát követtek el a katonai elemzők Oroszország fegyverarzenáljával kapcsolatban

Az orosz-ukrán háború elhúzódása következtében rengeteg, nyilvános forrásokból dolgozó, az információkat a hírszerzés szakmai szempontjai alapján felkutató, gyűjtő, szelektáló, elemző-értékelő (OSINT) csoportosulás jött létre, amelyek az orosz haditechnikai eszközök körében elérhető tartalékokkal foglalkoznak.

Több elemzés készült már rakéta-sorozatvetőkkel, harckocsikkal, páncélozott járművekkel kapcsolatban is.

Ugyanakkor mindegyikben közös, hogy néhány kisebb bázist nem vettek figyelembe az elemzések során, ezáltal némileg alábecsült készleteket állapítottak meg Moszkva fegyverarzenáljáról.

Hogyan rendszerez Oroszország?

Szeptember közepén a Tocsnyi csoport elemzést készített a használatban lévő orosz katonai tárolóbázisokról és a hozzájuk kapcsolódó logisztikai rendszerről. Oroszország a 2000-es évek végére – csak a tüzérség esetében – mintegy 100 egyedi arzenállal rendelkezett, ezeket a Szerdjukov-reformok a 2010-es évek elején rendszerezték és 8 logisztikai központba sorolták.

Ebből négy központ tartozik katonai körzetekhez (Nyugati, Déli, Központi, Keleti), négy pedig a különböző flottákhoz (Északi, Balti, Csendes-óceáni, Fekete-tengeri, ez utóbbi 2014-től). Az egyes logisztikai központokon belül minden raktárbázis vagy egyéb tárolóegység indexszámmal van ellátva.

Ezek alapján összesen 470 bázisról lehet beszélni, ennek egy részét azonban összevonták vagy leállították. Végeredményben 330-400 logisztikai alegység maradhatott, ezek azonban nagyon különböző funkciókat tölthetnek be (pl. van külön jelölve térképészeti raktár is).

Kimaradt bázisok: Kijevnek vagy Moszkvának rosszabb?

A logisztikai központok alá tartozó hosszú távú tároló létesítmények mellett Oroszország több "katonai felszerelést tároló és javító bázist" (MESRB) alakított ki, és habár ennek egy jelentős részét figyelembe vették az OSINT-elemzők korábban is, nagyjából egy tucatnyi ezek közül kimaradt.

A bázisokon megtalálható szinte minden fegyverrendszer, köztük

rakéta-sorozatvetők, vontatott és önjáró tüzérség, gyalogsági harcjárművek, páncélozott szállító harcjárművek és harckocsik is.

Az új értékek beszámítása az eredeti adatokba azonban jóval nehézkesebb: a kisebb, kimaradt bázisok legfrissebb műholdfelvételei a legtöbb esetben igencsak elavultak. A 7035. számú bázisról 2022 óta nem készül műholdfelvétel, de a többi esetében is főként 2023-as adatokra támaszkodhattak az elemzők.

Vagyis a most felvett számokhoz képest a valós adatok jóval alacsonyabbak lehetnek.

Ugyanakkor az új adatokból kiolvasható számokkal Oroszország egyáltalán nem lehet boldog: egyes bázisok teljesen kiürültek, így a plusz eszközök sok esetben nem Moszkva extra felszerelését jelentik.

Eddig figyelembe nem vett bázisok és azok utolsó ismert készlete Háború előtti darabszám Jelenlegi darabszám Rakéta-sorozatvető BM-21 Grad 91 12 BM-27 Uragan 28 0 BM-30 Smercs 26 0 Összesen 145 12 Tüzérség Vontatott 531 324* Önjáró 389 35 Összesen 920 359 APC,IFV és harckocsik MT-LB 515 170 BTR 250 139** BRDM-2 66 32 MT-LBus 139 38 Harckocsi 878 173*** BMP-variánsok 639 59 Összesen 2487 611 Forrás: OSINT-gyűjtés, Portfolio

A három, csillaggal megjelölt darabszám speciális eseteket jelöl ezek sorrendben:

Vontatott tüzérség esetében a 7014. bázis jelenlegi készlete 57 darab, de a műholdfelvétel 2022 szeptemberi, a 7049. bázis készlete 52 darab, a műholdfelvétel 2022 szeptemberi, a 943. bázis készlete 119 darab, műholdfelvétele 2023 szeptemberi. Vagyis a 324 darabból 228 üteg esetében a felvétel erősen elavult adatot tükröz.

A BTR-ek esetében a 904. bázison jegyzik a megmaradt felszerelések legnagyobb részét (104), de a felvételek itt is 2023 májusiak.

A harckocsik esetében szintúgy a 904. raktár készlete kérdéses. 117 darab található itt, de a felvétel 2023 májusi. Összevetve a 246. bázissal, ahol eredetileg tárolt 184 páncélosból semmi nem maradt (2024. febr. adat), a 904-es akár szintúgy ki is ürülhetett, legalábbis a májusban ott elhelyezett harceszközökből.

Mit lehet kiolvasni az új adatokból?

Több okból is nagyon nehéz új következtetéseket levonni az OSINT-gyűjtésbe frissen bekerült bázisok állapotáról. Limitálja egyfelől a lehetőségeket az, hogy a legtöbb bázisról készült, elérhető műholdfelvételek alapvetően 1, vagy akár 2 évvel korábbról származhatnak, ami erősen torzíthatja a számokat.

A bázisokon tárolt eszközökről nem készült állapotra és variánsra lebontott elemzés sem egyelőre, enélkül pedig a platformok harcértéke is eltérő lehet.

Különösen nagy problémát jelenthet a 904. bázis esete - amelyről a legfrissebb kép 2023. májusi - legfőképp azért, mert elhelyezkedéséből adódóan (közel van Ukrajnához), egyfajta „felvonulási területe” Oroszországnak. Elképzelhető az a változat is, hogy bár a májusi képen látható 200-nál is több páncélos már rég Ukrajnában van, ennek ellenére a bázison tárolt eszközök száma nem változott – ha Moszkva valóban egy elosztóközpontnak használja a területet.

Mindenesetre, az megállapítható, hogy az új bázisok felfedezésével párhuzamosan nem lett „több” fegyverrendszere Moszkvának.

Az eddig a számolásból kihagyott bázisokon kevés extra felszerelés maradhatott 2024-re.

Ugyanakkor a frontra vezényelt eszközök számában bekövetkezett emelkedés nem jelenti egyből azt, hogy Oroszországnak az ismertnél is nagyobb vesztesége lehet a különböző nehézfegyverzetekből. Inkább az olvasható ki belőle, hogy az orosz haderő még több, jelenleg bevethető, és valószínűleg Ukrajnában be is vetett fegyverrel rendelkezik, mint ahogyan azt korábban feltételezték.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images