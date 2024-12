Ez már szinte büntetés: ősöreg harckocsival küldték harcba az orosz katonákat, esély sem volt a sikerre

Az orosz haderő valamikor tavaly kezdte el visszaállítani szolgálatba a kései 1940-es, illetve 1950-es években gyártott T-54-es és T-55-ös harckocsikat: ezek az eszközök főleg másodvonalbeli alakulatoknál, statikus védelemként, illetve kvázi tüzérségként funkcionálnak.

Ugyanakkor a most közzétett felvételen lévő harckocsi akár közeli frontszolgálatot is teljesíthetett: erre utalnak a páncélos alvázára erősített Kontakt ERA tömbök, amelyek a harckocsi páncélvédettségét hívatottak fokozni.

Bár az ősöreg harckocsik rendre felbukkannak orosz oldalon a háborúban, a veszteséglistákban aránylag továbbra is elenyésző számban jelennek meg. Richard Vereker legfrissebb elemzése szerint

Oroszország az elmúlt másfél hónapban nem is veszített ilyen típusú harckocsit,

de a többi típushoz képest a "részvétel" ezt megelőzően is csak 0,5-2%-ot jelentett.

1) T-62s are now up to 1/3 of all Russian tank losses this month! Health warning, that's only 4 T-62s, so with such a small sample, it (probably) does not mean anything, but it's fun to post. pic.twitter.com/oEI3PUWIjk