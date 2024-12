Megindult az észak-koreai katonák első offenzívája - Döbbenetes felvétel kering a támadásról

Az államfő szerint az észak-koreaiakat az oroszországi kurszki régióban vetették be az ukrán erők ellen. Zelenszkij hozzátette, hogy információi szerint egyelőre csak ott, de Kijev kapott már olyan jelentéseket, amelyek arra utalnak, hogy más frontszakaszokon is jelen vannak.

Közlése szerint a harcokban jelentős számban vesznek részt, de pontos adatot nem mondott. Megjegyezte, hogy a veszteség is számottevő a körükben.

Eközben ukrán milbloggerek megosztottak egy felvételt is, amelyen állítólagosan az első észak-koreai támadása látható. A videón kaotikus jelenetnek lehetünk szemtanúi, az egész felvétel egy első világháborús csatajelenetre hajaz. Az észak-koreai katonák nyílt mezőn, mindenféle kijelölt irány, illetve páncélozott harcjármű támogatása nélkül rohamoznak. Az ukrán erők állítólag "egész oszlopokat" vertek vissza az észak-koreai támadásokból.

Allegedly the first North Korean attack in the Ukrainian war, somewhere in the Russian Kursk region.Whoever those troops are, they seem to be disorganized. I dont see much coherence or angle of attack. Most are running from right to left, but others the exact opposite pic.twitter.com/I7b5Wtjmim