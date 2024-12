Szép csendben komoly egyezség született Amerikában – Ez pedig mindent elárul az új amerikai elnök Ukrajna-politikájáról

Rácz András posztjában hangsúlyozta:

Egy ilyen léptékű megállapodást a kimenő adminisztráció nem tudna megkötni meg Musk-kal, ha ezzel nem értene egyet a hamarosan hivatalba lépő Trump-adminisztráció.

Főleg azért is, mert Elon Musk az új kormány leendő minisztereként van számon tartva.

Ez pedig azt jelenti, hogy az új adminisztráció sem szándékozik Kijevet a busz alá lökni. Sőt, éppen az ellenkezője kezd körvonalazódni, ez a lépés ugyanis jelentősen növeli majd az ukrán katonai kommunikáció hatékonyságát

– írja az Oroszország-szakértő. Rácz András a posztban hozzátetette: a várható amerikai irányvonal az lehet, hogy Ukrajnát a lehető legjobban megerősítsék, hogy kedvezőbb pozícióból tudjon tárgyalni.

A Starshield lényegében a Starlink műholdas hálózat biztonságosabb, katonai célokra szánt változata. Az új Pentagon szerződés értelmében Ukrajnában újabb 2500 terminál kap hozzáférést a Starlink-en keresztül a Starshieldhez, amelyet nehezebb feltörni, vagy megzavarni – írja a Bloomberg.

Mivel Ukrajna már korábban kapott 500 ilyen terminált, így összesen 3000 ezerre bővül az eszközök száma.

Elon Musk korábban többször is ambivalensen viszonyult a cége által az orosz-ukrán háborúban betöltött szerepéről. Az amerikai dollármilliárdos többször is ágált az ellen, hogy az ukrán fegyveres erők a Starlinket használják például orosz területen található célpontok elleni csapásméréshez is.

Címlapkép forrása: Brandon Bell/Getty Images