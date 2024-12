Az újabb háború helyett az újjáépítésre koncentrál az új de-facto szíriai vezér

Portfolio 2024. december 15. 13:51

Hamis érvekkel hatoltak be szíriai területre a minap az izraeli erők, de a jelenlegi helyzet "nem engedi meg az újabb konfrontációkat", mert az újjáépítésre és a stabilitásra fókuszálunk – hangsúlyozta Szíria de-facto vezére a Szíria tv-nek adott interjúban. Ez arra utal, hogy a több régiós hatalom által is elítélt szíriai területfoglalásokat egyelőre nem torolja meg a hatalmat újonnan átvett szíriai erő, és az iráni forradalmi gárda vezetője is azt üzente, hogy egyelőre nem tudnak megtorló lépést tenni.