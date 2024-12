Joe Biden: Nem megyek sehová!

A lelkületünk nincs legyőzve. [...] Nem hagyhatjuk, hogy bármilyen körülmény, helyzet vagy személy elvegye az erőnket

- jelentette ki Kamala Harris beszédében, hozzátéve: "tudjuk, hogy mit képviselünk, és ezért tudjuk, hogy miért kell harcolnunk."

US President Joe Biden and Vice President Kamala Harris reflected on their administration's achievements and expressed gratitude for their party's support at the Democratic National Committee's holiday reception https://t.co/70BWTZ3nU3