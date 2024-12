Katasztrófa söpört végig Franciaország szigetén: keresik a túlélőket

A mentőcsapatok továbbra is túlélők után kutatnak, miután szombaton az Indiai-óceánon található, Franciaországhoz tartozó Mayotte szigetén végigsöpört a Chido nevű ciklon.

Alexandre Jouassard, a francia tárcaközi válságközpont képviselője a France 2 köztelevíziónak adott nyilatkozatában kiemelte, hogy még mindig van esély túlélők felkutatására.

A következő órák döntő jelentőségűek. Speciális kutató és mentőcsapatokat mozgósítottunk, akik jelenleg a romok között dolgoznak

– mondta Jouassard.

A helyi hatóságok szerint a halálos áldozatok pontos száma egyelőre nem ismert. Francois-Xavier Bieuville, a sziget vezető tisztviselője arról számolt be, hogy a vihar következtében akár több százan is életüket veszthették. „Továbbra is fennáll az esély arra, hogy áldozatokra bukkanunk a következő napokban. Az ügyet a legmagasabb prioritással kezeljük” – tette hozzá.

Bruno Retailleau francia belügyminiszter hétfői helyszíni látogatása során elmondta, hogy a halálos áldozatok számának meghatározása valószínűleg több napot vesz igénybe.

A katasztrófa az egészségügyi rendszert is romba döntötte a szigeten.

Genevieve Darrieussecq, Franciaország szociális és egészségügyi minisztere a France 2 adásában a helyzetet kritikusnak nevezte.

A sziget központi kórháza súlyosan megrongálódott, az egészségügyi intézmények többsége működésképtelenné vált

– mondta. Hozzátette, hogy a fertőző betegségek, különösen a szennyezett víz és romlott élelmiszerek fogyasztása miatti megbetegedések kockázata jelentősen megnövekedett.

Mayotte szigetét szombaton óránkénti több mint 200 kilométeres sebességű széllel érte el a Chido ciklon, amely jelentős károkat okozott. A vihar ereje vasárnap délelőttre csillapodott, de a helyreállítási munkálatok várhatóan hosszú hetekig tartanak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images