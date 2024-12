Soha nem látott szuperfegyverekkel sokkoltak az ukránok – Retteghetnek az oroszok

A Kyiv Independent "Európai védelmi ipar: Prospects for Cooperation with the Ukrainian Defense Industry" című konferencián Szuharevszkij részletesen beszámolt az ukrán hadsereg legújabb fejlesztéseiről.

A Tryzub névre keresztelt lézerrendszer kapcsán kiemelte:

Ez a lézer valós és működőképes

Ezt követően az ezredes azt is hozzátette, hogy folyamatosan dolgoznak a rendszer képességeinek bővítésén.

A drónfejlesztések terén is jelentős előrelépésről számolt be a parancsnok. Bemutatta az úgynevezett "anyadrónokat" vagy "királynő drónokat", amelyek két könnyű támadó FPV (first-person view) drónt hordoznak.

Ezek az eszközök akár 70 kilométernél is mélyebben képesek behatolni az ellenséges területre, és ismétlőként szolgálva mélyen fekvő célpontokat támadhatnak.

Szuharevszkij ezt az innovációt áttörésnek nevezte az ukrán dróntechnológiában.

A pilóta nélküli rendszerekkel felszerelt erők, amelyeket kevesebb mint fél éve hoztak létre, már most is rendelkeznek harci és kutatási egységekkel. Ezek az egységek egyaránt képesek működni a levegőben, a szárazföldön és a tengeren. Az ukrán védelmi ipar 2022 februárja, az orosz invázió kezdete óta jelentős fejlődésen ment keresztül. Rusztem Umerov védelmi miniszter nemrégiben jelentette be a Palianytsia nevű könnyű rakéta-drón hibrid sorozatgyártásának megkezdését, ami tovább erősíti Ukrajna katonai képességeit.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images