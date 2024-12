The Economist: Putyint egyre jobban sürgeti az idő, pontot akar tenni a harcok végére Kurszknál

A beszámoló szerint az állandó harcok ellenére mai napig maradtak az egyre jobban zsugorodó területen lakók, ám kifejezetten elzártak a külvilágtól, mindössze egyetlen hetilap jelenti számukra az összes kapcsolatot. A helyieknek már más kommunikációs csatorna nem maradt, sem az internet, sem pedig az egyéb médiaszolgáltatók nem elérhetőek itt. Mindezek ellenére ők is érzik, hogy a frontvonal egyre közelebb ér hozzájuk. Az ukrán Ivan Bakrev őrnagy 50 kilométerre innen beszél a lapnak arról, hogy

a térségben az oroszok sokszoros túlerőben vannak és egyre nagyobb elánnal támadnak.

Szerinte ez már azelőtt is így volt, hogy az észak-koreai katonák megérkeztek volna Kurszkba.

A 82. dandár tüzérségi parancsnokaként tevékenykedő Bakrev hozzáteszi, hogy az orosz hadvezetés folyamatosan váltogatja a gyalogsági és a gépesített támadásokat. Közben egyre jobban olvad a Kijev által ellenőrzött területek nagysága, eddig már legalább a korábban elfoglalt részek felét visszahódították az oroszok. Ehhez egy szerencsétlen döntés vezetett még szeptemberben, amikor az itt állomásozó elit egységeket kevésbé harcedzettekre cserélték, amit Bakrev hibának vél. Kurszkban az összes ukrán egység már a védelmi feladatokat próbálja ellátni, miközben kelet és nyugat felől Moszkva egy harapófogóba akarja szorítani az itteni katonákat, hogy ezzel elvágja őket a határtól.

