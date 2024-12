Kiderült, hogy mennyire kellene mélyen a zsebbe nyúlni az Északi Áramlat 2 megjavításához

Robert Bechler, a svájci Transliq AG cég, a gázvezeték üzemeltetőjét felszámoló cég képviselője szerint az Északi Áramlat 2 javítható lenne, ám ehhez mélyen a zsebébe kellene nyúlnia annak, aki viseli a költségeket.

A vezeték teljesen aktiválva van, és a várható javítási költség 633 millió euró lenne

– mondta Bechler. Hozzátette, hogy arra számítanak a jövőben, hogy az Északi Áramlat 2 működni fog. A 2022 őszén egy szabotázsakció keretében felrobbantott vezeték helyreállítását már politikai szereplők is kérik. Rainer Rothfuss, a német AfD frakciójának képviselője novemberben az Északi Áramlat helyreállítását kérte, valamint az orosz külügyminisztérium is üdvözölte az ötletet.

A 2022. szeptember 26-án megsemmisült balti-tengeri Északi Áramlat mindegyik ága, miután több detonáció következett be a sekély vízben fekvő szakaszon. Az ügyben több ország hatóságai is nyomozni kezdtek, a szálak pedig Kijevbe vezettek. A jelenlegi ismeretek alapján Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tudomásával dolgozták ki a terveket, ám az államfő erre nem adott engedélyt. Az ukrán titkosszolgálati egység viszont nem vette tudomásul az elnöki döntést, és ennek ellenére is végrehajtották az akciót. Több elkövetőt már azonosítottak is, ellenük nemzetközi körözés van érvényben.

Az Északi Áramlat gázvezeték a Balti-tenger sekély vízében futott és Németországot kötötte össze Oroszországgal.



A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images