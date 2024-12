Az ukrán hadsereg újabb technológiai áttörést ért el a hadviselésben: először hajtottak végre olyan szárazföldi támadást, amelyben kizárólag pilóta nélküli földi járműveket és FPV drónokat alkalmaztak. Az innovatív művelet sikeresen megsemmisítette az orosz állásokat - számolt be az ISW

Az Institute for the Study of War (ISW) december 20-i jelentésében idézte Volodimir Detiarov őrmestert, az Ukrán Nemzeti Gárda egyik dandárjának szóvivőjét, aki beszámolt a Harkivtól északra fekvő Liptszi falu közelében végrehajtott támadásról. Bár a pontos időpont és a harcok helyszíne nem került nyilvánosságra, a művelet részletei figyelemre méltóak.

Az ukrán védelmi erők több tucat robotrendszert, köztük gépfegyverekkel felszerelt pilóta nélküli légi járműveket, valamint drónokat használtak az orosz állásokban lévő aknák elhelyezésére és hatástalanítására

- mondta Detiarov őrmester.

A támadás sikere rávilágít Ukrajna stratégiájára, hogy technológiai újításokkal és aszimmetrikus csapásmérési képességekkel igyekszik ellensúlyozni létszámbeli hátrányát. Ez éles kontrasztban áll Oroszország taktikájával, amely hajlandó jelentős emberveszteségeket elszenvedni marginális területi nyereségekért. Az ukrán haderő folyamatosan fejleszti a drón-technológiáját, az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara nemrég jelentette be, hogy befejezték a száloptikás drónok tesztelését. Ezek az eszközök ellenállóbbak az elektronikus hadviseléssel szemben, amelyet Oroszország aktívan alkalmaz a konfliktus során.

