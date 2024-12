Apokaliptikus látványt videóztak az oroszországi Orjol egén: nagyon betalált egy ukrán drón

Az Orjoli terület felett 20, a Rosztovi, illetve a Brjanszki terület felett 8-8, a Kurszki terület felett 5, a Krasznodari határterület felett 1 drónt lőttek le.

Orjol város közelében, Sztalnoj Kon településen egy dróntámadásban találat ért egy olajraktárt, ahol tűz ütött ki – közölte Andrej Klicskov orjoli kormányzó.

Szerencsére a gyors reagálásnak köszönhetően sikerült elkerülni a támadás következményeit – a tüzet azonnal lokalizálták, és mára teljesen eloltották. Nem voltak se áldozatok, sem jelentős károk

– mondta a kormányzó.

A The Kyiv Independent szerint egy orosz Telegram-oldal több robbanásról számolt be Orjol városában helyi idő szerint éjjel fél 1-kor.

A közösségi médiában terjedő felvételeken óriási robbanás látszik, amely egy pillanatra az egész eget bevilágítja az éjszakai sötétségben.

