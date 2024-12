Videó: a semmiből tört ki egy vulkán a turistaparadicsomban

A kitörés helyi idő szerint hajnali 2 óra 20 perckor kezdődött, hajnali 4 óra 30 perckor pedig egy 80 méter magas lávaszökőkutat figyeltek meg.

Az amerikai geofizikai intézet (USGS) tájékoztatása szerint a kitörés reggel 7 óra körül stabilizálódott, és nem veszélyeztette az infrastruktúrát.

Short video of the current Kīlaueaeruption from the west caldera wall. pic.twitter.com/A3kBpJTeUl