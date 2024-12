"Terrortámadásban" süllyedt el egy orosz teherhajó, Kalibr rakéta sértett NATO-légteret - Háborús híreink csütörtökön

Egy orosz Kalibr típusú rakéta Moldova, majd Románia légterébe lépett be, mielőtt Ukrajnában becsapódott. Ez újabb példa arra, hogy az orosz támadások közvetlenül is érinthetik NATO-tagállamok légterét, miközben a hivatalos reakciók és a légvédelmi rendszerek működése továbbra is kérdéses.